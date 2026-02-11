Un capolinea della Metro A di Roma

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un capolinea della Metro A di Roma' è 'Anagnina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANAGNINA

Perché la soluzione è Anagnina? Anagnina è l'ultima fermata della linea metropolitana A di Roma, situata nel quartiere omonimo. Rappresenta il punto di arrivo e partenza per molti pendolari e visitatori che si spostano tra la periferia e il centro della città. La stazione è importante anche come snodo commerciale e di collegamento con i mezzi di superficie. La sua presenza facilita l'accesso alle zone circostanti, rendendo più comodo il viaggio verso e da Roma.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un capolinea della Metro A di Roma" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un capolinea della Metro A di Roma". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

In presenza della definizione "Un capolinea della Metro A di Roma", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un capolinea della Metro A di Roma" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Anagnina:

A Ancona N Napoli A Ancona G Genova N Napoli I Imola N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un capolinea della Metro A di Roma" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

