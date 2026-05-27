Fenomeni d illusione ottica
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SOLUZIONE: MIRAGGI
Perchè la soluzione è Miraggi? I miraggi sono illusioni ottiche che si verificano quando la luce si piega a causa delle variazioni di temperatura nell'aria. Questi effetti visivi creano immagini che sembrano reali, ma in realtà sono semplici giochi di luce e rifrazione che ingannano l’occhio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Fenomeni d illusione ottica nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Miraggi
La soluzione associata alla definizione "Fenomeni d illusione ottica" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Miraggi'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Fenomeni d illusione ottica
- Risposta: MIRAGGI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: M______
- Inizia con: M
- Finisce con: I
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Miraggi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Fenomeni d illusione ottica". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
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