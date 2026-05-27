Fenomeni d illusione ottica

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Fenomeni d illusione ottica' è 'Miraggi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MIRAGGI

Perchè la soluzione è Miraggi? I miraggi sono illusioni ottiche che si verificano quando la luce si piega a causa delle variazioni di temperatura nell'aria. Questi effetti visivi creano immagini che sembrano reali, ma in realtà sono semplici giochi di luce e rifrazione che ingannano l’occhio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Fenomeni d illusione ottica nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Miraggi

La soluzione associata alla definizione "Fenomeni d illusione ottica" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Miraggi'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Fenomeni d illusione ottica

Fenomeni d illusione ottica Risposta: MIRAGGI

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: M______

M______ Inizia con: M

M Finisce con: I

Le 7 lettere della soluzione

M Milano I Imola R Roma A Ancona G Genova G Genova I Imola

La soluzione 'Miraggi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Fenomeni d illusione ottica". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.