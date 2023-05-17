Illusione ottica

Sara Verdi | 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Illusione ottica' è 'Miraggio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

MIRAGGIO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Illusione ottica
  • Risposta: MIRAGGIO
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    MAGO
  • Inizia con: M
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Miraggio? Un miraggio è un’illusione ottica che distorce la percezione della realtà. Si crea quando la luce si piega a causa di variazioni di temperatura nell’aria, facendo sembrare qualcosa lontano come se fosse più vicino o addirittura un’immagine inesistente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Illusione ottica: risposta da 8 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Illusione ottica" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Miraggio. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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