Illusione ottica
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Illusione ottica' è 'Miraggio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Illusione ottica
- Risposta: MIRAGGIO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: MAGO
- Inizia con: M
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Miraggio? Un miraggio è un’illusione ottica che distorce la percezione della realtà. Si crea quando la luce si piega a causa di variazioni di temperatura nell’aria, facendo sembrare qualcosa lontano come se fosse più vicino o addirittura un’immagine inesistente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Illusione ottica: risposta da 8 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Illusione ottica" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Miraggio. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.