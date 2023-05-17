Illusione ottica

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Illusione ottica' è 'Miraggio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

M I R A G G I O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Illusione ottica

Illusione ottica Risposta: MIRAGGIO

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 4

4 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: M A G O

Inizia con: M

M Finisce con: O

Perchè la soluzione è Miraggio? Un miraggio è un’illusione ottica che distorce la percezione della realtà. Si crea quando la luce si piega a causa di variazioni di temperatura nell’aria, facendo sembrare qualcosa lontano come se fosse più vicino o addirittura un’immagine inesistente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Illusione ottica: risposta da 8 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Illusione ottica" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Miraggio. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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