La definizione e la soluzione di 9 lettere: Quella ottica fa vedere ciò che non c è. ILLUSIONE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Quella ottica fa vedere cio che non c e: In ottica, la fata morgana o fatamorgana è una forma complessa e insolita di miraggio che si può scorgere all'interno di una stretta fascia posta sopra... Un'illusione è una distorsione di una percezione sensoriale o cognitiva, causata dal modo in cui il cervello è solito organizzare ed interpretare le informazioni che riceve. Le illusioni possono coinvolgere tutti i sensi, ma quelle ottiche sono le più emblematiche e conosciute, dal momento che la vista spesso prevarica gli altri sensi. Si differenzia dall'allucinazione che è caratterizzata da uno stato in cui ciò che si percepisce non è empiricamente presente nella realtà in quel dato momento. L'allucinazione è infatti definita come “percezione senza oggetto”.

