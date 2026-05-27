La drammatica ritirata del 1917

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La drammatica ritirata del 1917' è 'Caporetto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAPORETTO

Perchè la soluzione è Caporetto? Caporetto fu una delle battaglie più dure della Prima guerra mondiale, quando le truppe italiane furono sopraffatte e costrette a ritirarsi rapidamente. Questo episodio segnò un punto di svolta nel conflitto, lasciando un segno profondo nella memoria collettiva e nella storia militare italiana. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La drammatica ritirata del 1917 nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Caporetto

Per risolvere la definizione "La drammatica ritirata del 1917", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Caporetto'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: La drammatica ritirata del 1917

La drammatica ritirata del 1917 Risposta: CAPORETTO

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: C________

C________ Inizia con: C

C Finisce con: O

Le 9 lettere della soluzione

C Como A Ancona P Padova O Otranto R Roma E Empoli T Torino T Torino O Otranto

La soluzione 'Caporetto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La drammatica ritirata del 1917". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.