La drammatica ritirata del 1917
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SOLUZIONE: CAPORETTO
Perchè la soluzione è Caporetto? Caporetto fu una delle battaglie più dure della Prima guerra mondiale, quando le truppe italiane furono sopraffatte e costrette a ritirarsi rapidamente. Questo episodio segnò un punto di svolta nel conflitto, lasciando un segno profondo nella memoria collettiva e nella storia militare italiana. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La drammatica ritirata del 1917 nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Caporetto
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La drammatica ritirata del 1917
- Risposta: CAPORETTO
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: C________
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Le 9 lettere della soluzione
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Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con drammatica: Il creatore dell arte drammatica in Francia
Con ritirata: Una disastrosa ritirata