Una disastrosa ritirata

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una disastrosa ritirata' è 'Rotta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROTTA

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Perché la soluzione è Rotta? Una rotta si riferisce a una ritirata disastrosa, spesso caratterizzata da una fuga caotica e perdite significative. Questo termine descrive un abbandono improvviso di una posizione, che può avvenire in contesti militari o strategici, lasciando dietro di sé danni e confusione. La rotta evidenzia la fine di un tentativo di resistenza, segnando un momento di sconfitta e disorganizzazione. In ogni caso, rappresenta un fallimento nel tentativo di mantenere la posizione o avanzare.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una disastrosa ritirata". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Una disastrosa ritirata nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Rotta

La soluzione associata alla definizione "Una disastrosa ritirata" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una disastrosa ritirata" conferma che la soluzione 'Rotta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Rotta

R Roma O Otranto T Torino T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una disastrosa ritirata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Rotta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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