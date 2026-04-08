Il creatore dell arte drammatica in Francia

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SOLUZIONE: CORNEILLE

Perché la soluzione è Corneille? Corneille è stato un importante rappresentante dell'arte drammatica in Francia, noto per aver contribuito significativamente allo sviluppo del teatro nel XVII secolo. La sua attività artistica ha segnato una svolta nel modo di rappresentare le emozioni e le passioni umane attraverso le sue opere. La sua capacità di combinare la poesia con la scena ha influenzato numerosi drammaturghi successivi, rendendo il suo nome indissolubilmente legato alla storia del teatro francese e mondiale. La sua eredità rimane ancora oggi evidente nelle produzioni teatrali contemporanee.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il creatore dell arte drammatica in Francia". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Il creatore dell arte drammatica in Francia nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Corneille

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Le 9 lettere della soluzione Corneille

C Como O Otranto R Roma N Napoli E Empoli I Imola L Livorno L Livorno E Empoli

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