Inchiostro usato in passato per riprodurre uno scritto su un altro foglio di carta nei cruciverba: la soluzione è Copiativo

Home / Soluzioni Cruciverba / Inchiostro usato in passato per riprodurre uno scritto su un altro foglio di carta

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Inchiostro usato in passato per riprodurre uno scritto su un altro foglio di carta' è 'Copiativo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COPIATIVO

Curiosità e Significato di Copiativo

Non fermarti alla soluzione! Conosci Copiativo più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Copiativo.

Perché la soluzione è Copiativo? Il termine copiativo si riferisce a un inchiostro speciale usato in passato per riprodurre scritte o disegni su altri fogli di carta, spesso tramite tecniche di copiatura o duplicazione. Era uno strumento fondamentale prima dell'avvento delle moderne stampanti e fotocopiatrici. Oggi il termine richiama le tecniche di riproduzione manuale o meccanica, ricordando un modo antico e affascinante di duplicare documenti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Altro nome poco usato dell asticeAltro termine usato per le cavalletteSembrare un altroTutt altro che hard149 scritto in lettere

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Copiativo

Hai trovato la definizione "Inchiostro usato in passato per riprodurre uno scritto su un altro foglio di carta" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

P Padova

I Imola

A Ancona

T Torino

I Imola

V Venezia

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T I T T E O O R R T A P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PROTETTORATI" PROTETTORATI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.