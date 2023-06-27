I dipinti sulle facciate degli edifici

SOLUZIONE: MURALES

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I dipinti sulle facciate degli edifici" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I dipinti sulle facciate degli edifici". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Murales? I murales sono grandi immagini o disegni realizzati direttamente sulle pareti degli edifici, spesso per comunicare messaggi sociali, culturali o artistici. Questa forma di arte urbana trasforma spazi pubblici in vere e proprie gallerie a cielo aperto, coinvolgendo la comunità e rendendo visibile un messaggio a tutti. La loro presenza arricchisce il paesaggio urbano, dando vita a un'espressione artistica che supera i confini delle gallerie tradizionali.

In presenza della definizione "I dipinti sulle facciate degli edifici", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I dipinti sulle facciate degli edifici" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Murales:

M Milano U Udine R Roma A Ancona L Livorno E Empoli S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I dipinti sulle facciate degli edifici" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

