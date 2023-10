Città in provincia di Agrigento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città in provincia di Agrigento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 6 lettere : LICATA

Significato/Curiosita : Citta in provincia di agrigento

Sicilie). la provincia di agrigento, successivamente provincia regionale di agrigento (fino al 1927 provincia di girgenti, pruvincia di girgenti in siciliano)... Sicilie). la, successivamenteregionale(fino al 1927girgenti, pruvinciagirgentisiciliano)... Licata (A Licata in siciliano) è un comune italiano di 34 172 abitanti del libero consorzio comunale di Agrigento in Sicilia. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 21 ottobre 2023

