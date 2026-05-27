Il caso tra acc. e abl.

Anna Gallo | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Il caso tra acc. e abl.' è 'Voc'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VOC

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Il caso tra acc. e abl. nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Voc

Se la definizione "Il caso tra acc. e abl." è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Voc'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Il caso tra acc. e abl.
  • Risposta: VOC
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Schema utile: V__
  • Inizia con: V
  • Finisce con: C

Le 3 lettere della soluzione

V Venezia
O Otranto
C Como

La soluzione 'Voc' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il caso tra acc. e abl.". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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