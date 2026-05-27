Il caso tra acc. e abl.
La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Il caso tra acc. e abl.' è 'Voc'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: VOC
Il caso tra acc. e abl. nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Voc
Se la definizione "Il caso tra acc. e abl." è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Voc'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il caso tra acc. e abl.
- Risposta: VOC
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Schema utile: V__
- Inizia con: V
- Finisce con: C
Le 3 lettere della soluzione
La soluzione 'Voc' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il caso tra acc. e abl.". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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