Il caso tra acc. e abl.

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La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Il caso tra acc. e abl.' è 'Voc'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VOC

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Il caso tra acc. e abl. nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Voc

Se la definizione "Il caso tra acc. e abl." è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Voc'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il caso tra acc. e abl.

Il caso tra acc. e abl. Risposta: VOC

Lunghezza: 3 lettere

3 lettere Schema parole: 3

3 Schema utile: V__

V__ Inizia con: V

V Finisce con: C

Le 3 lettere della soluzione

V Venezia O Otranto C Como

La soluzione 'Voc' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il caso tra acc. e abl.". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.