Cappella fiorentina affrescata da Masaccio e Masolino

Home / Soluzioni Cruciverba / Cappella fiorentina affrescata da Masaccio e Masolino

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Cappella fiorentina affrescata da Masaccio e Masolino' è 'Brancacci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BRANCACCI

Perchè la soluzione è Brancacci? La cappella fiorentina affrescata da Masaccio e Masolino è un capolavoro che mostra la maestria degli artisti nel rappresentare scene religiose e personaggi vividi. La loro opera, ricca di colori e dettagli, trasmette emozioni profonde e un senso di spiritualità intensa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Brancacci' Cerca soluzioni, definizioni e parole Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Cappella fiorentina affrescata da Masaccio e Masolino nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Brancacci

Per risolvere la definizione "Cappella fiorentina affrescata da Masaccio e Masolino", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Brancacci'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Cappella fiorentina affrescata da Masaccio e Masolino

Cappella fiorentina affrescata da Masaccio e Masolino Risposta: BRANCACCI

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: B________

B________ Inizia con: B

B Finisce con: I

Le 9 lettere della soluzione

B Bologna R Roma A Ancona N Napoli C Como A Ancona C Como C Como I Imola

La soluzione 'Brancacci' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Cappella fiorentina affrescata da Masaccio e Masolino". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.