Cappella fiorentina affrescata da Masaccio e Masolino

Luca Bianchi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Cappella fiorentina affrescata da Masaccio e Masolino' è 'Brancacci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BRANCACCI

Perchè la soluzione è Brancacci? La cappella fiorentina affrescata da Masaccio e Masolino è un capolavoro che mostra la maestria degli artisti nel rappresentare scene religiose e personaggi vividi. La loro opera, ricca di colori e dettagli, trasmette emozioni profonde e un senso di spiritualità intensa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Cappella fiorentina affrescata da Masaccio e Masolino nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Brancacci

Per risolvere la definizione "Cappella fiorentina affrescata da Masaccio e Masolino", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Brancacci'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Cappella fiorentina affrescata da Masaccio e Masolino
  • Risposta: BRANCACCI
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: B________
  • Inizia con: B
  • Finisce con: I

Le 9 lettere della soluzione

B Bologna
R Roma
A Ancona
N Napoli
C Como
A Ancona
C Como
C Como
I Imola

La soluzione 'Brancacci' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Cappella fiorentina affrescata da Masaccio e Masolino". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Cappella vaticana affrescata da Michelangelo Affrescò con Masaccio la Cappella Brancacci È loro la cappella padovana affrescata da Giotto La dipinse Masaccio Madonna del Maschera Fiorentina 

Altre definizioni collegate

Con cappella: L opera di Sammartino che si può ammirare nella Cappella Sansevero a Napoli 

Con fiorentina: Importante Casa di moda fiorentina 

Con affrescata: È loro la cappella padovana affrescata da Giotto 