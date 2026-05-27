Cappella fiorentina affrescata da Masaccio e Masolino
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SOLUZIONE: BRANCACCI
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Cappella fiorentina affrescata da Masaccio e Masolino nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Brancacci
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Cappella fiorentina affrescata da Masaccio e Masolino
- Risposta: BRANCACCI
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: B________
- Inizia con: B
- Finisce con: I
Le 9 lettere della soluzione
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Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Cappella vaticana affrescata da Michelangelo Affrescò con Masaccio la Cappella Brancacci È loro la cappella padovana affrescata da Giotto La dipinse Masaccio Madonna del Maschera Fiorentina
Altre definizioni collegate
Con cappella: L opera di Sammartino che si può ammirare nella Cappella Sansevero a Napoli
Con fiorentina: Importante Casa di moda fiorentina
Con affrescata: È loro la cappella padovana affrescata da Giotto