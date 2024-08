La Soluzione ♚ Il periodo in cui comparve l Homo sapiens La soluzione di 11 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : PALEOLITICO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente PALEOLITICO

Curiosità su Il periodo in cui comparve l homo sapiens: Il Paleolitico (dal greco: paa palaios, antico, e lithos, pietra, ossia "età della pietra antica" o "età antica della pietra"), nella periodizzazione della storia umana, è il periodo della Preistoria in cui si sviluppò la tecnologia umana con l'avvento dei primi strumenti in pietra da parte di diverse specie di ominidi.

Altre Definizioni con paleolitico; periodo; comparve; homo; sapiens; Periodo della preistoria in cui apparvero le prime manifestazioni artistiche; Periodo che precede il matrimonio; Il periodo della canicola; Un periodo di isolamento; L epoca geologica in cui comparve l uomo; Precede homo in una celebre frase di Pilato; L Homo sapiens superior della Marvel; Il Giorgio filosofo autore di Homo sacer;