ACQUICOLTURA

Perché la soluzione è Acquicoltura? L'acquicoltura è l'allevamento di pesci e altri organismi acquatici in ambienti controllati. Questa pratica permette di produrre alimenti, conservare specie a rischio e sostenere l'economia ittica, riducendo la pressione sulle risorse naturali. È un settore in crescita che combina tecnologia e rispetto per l'ambiente, contribuendo a garantire un approvvigionamento alimentare più sostenibile per il futuro.

A Ancona

C Como

Q Quarto

U Udine

I Imola

C Como

O Otranto

L Livorno

T Torino

U Udine

R Roma

A Ancona

