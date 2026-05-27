Un aereo da trasporto merci
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un aereo da trasporto merci' è 'Cargo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CARGO
Perchè la soluzione è Cargo? Un aereo da trasporto merci, spesso chiamato CARGO, è pensato per spostare grandi quantità di prodotti tra diverse destinazioni. La sua struttura robusta e capiente permette di trasportare carichi pesanti e voluminosi, rendendo più facile e veloce il commercio tra paesi e continenti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un aereo da trasporto merci nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Cargo
La definizione "Un aereo da trasporto merci" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cargo'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un aereo da trasporto merci
- Risposta: CARGO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: C____
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Cargo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un aereo da trasporto merci". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Imbarcazione per il trasporto merci Grande cassa metallica per il trasporto di merci Governa il trasporto aereo sigla Un pesante veicolo per il trasporto di merci Aereo da trasporto
Altre definizioni collegate
Con aereo: Air Force l aereo del Presidente degli Stati Uniti
Con trasporto: Il trasporto di persone e cose insieme
Con merci: Vi sostano i treni merci