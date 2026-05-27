Un aereo da trasporto merci

Home / Soluzioni Cruciverba / Un aereo da trasporto merci

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un aereo da trasporto merci' è 'Cargo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARGO

Perchè la soluzione è Cargo? Un aereo da trasporto merci, spesso chiamato CARGO, è pensato per spostare grandi quantità di prodotti tra diverse destinazioni. La sua struttura robusta e capiente permette di trasportare carichi pesanti e voluminosi, rendendo più facile e veloce il commercio tra paesi e continenti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Cargo' Cerca soluzioni, definizioni e parole Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Un aereo da trasporto merci nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Cargo

La definizione "Un aereo da trasporto merci" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cargo'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un aereo da trasporto merci

Un aereo da trasporto merci Risposta: CARGO

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: C____

C____ Inizia con: C

C Finisce con: O

Le 5 lettere della soluzione

C Como A Ancona R Roma G Genova O Otranto

La soluzione 'Cargo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un aereo da trasporto merci". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.