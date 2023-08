Aereo da trasporto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aereo da trasporto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CARGO

Significato/Curiosita : Aereo da trasporto

Con il termine aereo da trasporto si intende un velivolo ad ala fissa utilizzato, in modo dedicato, al trasporto di materiali o di passeggeri. gli aerei... Merci nave cargo aereo cargo cargo – società del gruppo trenitalia ford cargo – autocarro prodotto dalla ford statunitense sistema cargo – tipo di organizzazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Aereo da trasporto : aereo; trasporto; Si accosta all aereo atterrato; Un viaggio in aereo ; L aereo la percorre al decollo e all arrivo; Una classe a bordo dell aereo ; Un aereo dell aviazione civile; I più rapidi mezzi di trasporto ; Gli asini da trasporto e da lavoro; Grande cassa metallica per il trasporto di merci; Si possono impiegare per il trasporto di benzina; Imbarcazione per il trasporto merci;

