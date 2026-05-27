Particolarità che rende inconfondibile

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La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Particolarità che rende inconfondibile' è 'Caratteristica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARATTERISTICA

Perchè la soluzione è Caratteristica? La voce è quella caratteristica che rende unica una persona, distinguendola dagli altri. È come un’impronta sonora che, con sfumature e tonalità, rivela emozioni e personalità. Ogni voce ha un suo stile, creando un legame speciale tra chi ascolta e chi parla. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Particolarità che rende inconfondibile nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Caratteristica

Questa pagina è dedicata alla definizione "Particolarità che rende inconfondibile" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Caratteristica'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Particolarità che rende inconfondibile

Particolarità che rende inconfondibile Risposta: CARATTERISTICA

Lunghezza: 14 lettere

14 lettere Schema parole: 14

14 Schema utile: C_____________

C_____________ Inizia con: C

C Finisce con: A

Le 14 lettere della soluzione

C Como A Ancona R Roma A Ancona T Torino T Torino E Empoli R Roma I Imola S Savona T Torino I Imola C Como A Ancona

La soluzione 'Caratteristica' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Particolarità che rende inconfondibile". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.