Uccelletto dall inconfondibile color arancione

Home / Soluzioni Cruciverba / Uccelletto dall inconfondibile color arancione

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Uccelletto dall inconfondibile color arancione' è 'Pettirosso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PETTIROSSO

Perché la soluzione è Pettirosso? Il pettirosso è un uccelletto dall'inconfondibile colore arancione sul petto, che si distingue facilmente tra gli altri uccelli. La sua presenza è spesso associata alle stagioni fredde, quando si fa vedere nei giardini e nei boschi. Con il suo canto delicato, il pettirosso rallegra le mattinate di molti appassionati di birdwatching. La sua caratteristica principale rimane il petto arancione che, insieme al suo comportamento vivace, lo rende un simbolo della natura primaverile.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Pettirosso' Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Uccelletto dall inconfondibile color arancione nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Pettirosso

La definizione "Uccelletto dall inconfondibile color arancione" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pettirosso'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Uccelletto dall inconfondibile color arancione

Uccelletto dall inconfondibile color arancione Risposta: PETTIROSSO

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Schema utile: P_________

P_________ Inizia con: P

P Finisce con: O

Le 10 lettere della soluzione

P Padova E Empoli T Torino T Torino I Imola R Roma O Otranto S Savona S Savona O Otranto

La soluzione 'Pettirosso' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Uccelletto dall inconfondibile color arancione". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.