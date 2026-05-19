Uccelletto dall inconfondibile color arancione
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SOLUZIONE: PETTIROSSO
Perché la soluzione è Pettirosso? Il pettirosso è un uccelletto dall'inconfondibile colore arancione sul petto, che si distingue facilmente tra gli altri uccelli. La sua presenza è spesso associata alle stagioni fredde, quando si fa vedere nei giardini e nei boschi. Con il suo canto delicato, il pettirosso rallegra le mattinate di molti appassionati di birdwatching. La sua caratteristica principale rimane il petto arancione che, insieme al suo comportamento vivace, lo rende un simbolo della natura primaverile.
Uccelletto dall inconfondibile color arancione nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Pettirosso
La definizione "Uccelletto dall inconfondibile color arancione" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pettirosso'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Uccelletto dall inconfondibile color arancione
- Risposta: PETTIROSSO
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: P_________
- Inizia con: P
- Finisce con: O
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Pettirosso' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Uccelletto dall inconfondibile color arancione". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con uccelletto: Un uccelletto affine al fringuello
Con inconfondibile: Un uva dal sapore inconfondibile
Con color: Grandi fiori color rosso