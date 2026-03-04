Particolarità stranezza

SOLUZIONE: SINGOLARITÀ

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Particolarità stranezza" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Particolarità stranezza". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Singolarità? La parola si riferisce a un aspetto o a un carattere che si distingue dagli altri, spesso suscitando curiosità o meraviglia. Può riguardare un comportamento insolito, un fenomeno raro o una caratteristica unica di una persona o di un oggetto. Questa peculiarità può essere percepita come un segno distintivo che rende qualcosa o qualcuno speciale e diverso dal comune. Osservare tali aspetti permette di apprezzare l'unicità che rende il mondo più interessante e vario.

Quando la definizione "Particolarità stranezza" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Particolarità stranezza" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Singolarità:

S Savona I Imola N Napoli G Genova O Otranto L Livorno A Ancona R Roma I Imola T Torino À -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Particolarità stranezza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

