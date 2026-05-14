È un gran peso se si tratta di tartufi
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'È un gran peso se si tratta di tartufi' è 'Etto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ETTO
Perché la soluzione è Etto? Ettò si riferisce a un'unità di misura tradizionale utilizzata soprattutto nel settore dei tartufi. È un peso consistente che viene impiegato per valutare la quantità di questi preziosi tuberi, spesso in contesti di vendita o di raccolta. Questo termine richiama l'importanza di un'unità standard per garantire equità e precisione nelle transazioni commerciali. La sua applicazione si concentra principalmente nel mondo dei tartufai, dove la misurazione accurata è fondamentale.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È un gran peso se si tratta di tartufi". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.
È un gran peso se si tratta di tartufi nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Etto
La soluzione associata alla definizione "È un gran peso se si tratta di tartufi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È un gran peso se si tratta di tartufi" conferma che la soluzione 'Etto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 4 lettere della soluzione Etto
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È un gran peso se si tratta di tartufi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Etto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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