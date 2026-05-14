È un gran peso se si tratta di tartufi

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'È un gran peso se si tratta di tartufi' è 'Etto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ETTO

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Perché la soluzione è Etto? Ettò si riferisce a un'unità di misura tradizionale utilizzata soprattutto nel settore dei tartufi. È un peso consistente che viene impiegato per valutare la quantità di questi preziosi tuberi, spesso in contesti di vendita o di raccolta. Questo termine richiama l'importanza di un'unità standard per garantire equità e precisione nelle transazioni commerciali. La sua applicazione si concentra principalmente nel mondo dei tartufai, dove la misurazione accurata è fondamentale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È un gran peso se si tratta di tartufi". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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È un gran peso se si tratta di tartufi nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Etto

La soluzione associata alla definizione "È un gran peso se si tratta di tartufi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È un gran peso se si tratta di tartufi" conferma che la soluzione 'Etto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Etto

E Empoli T Torino T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È un gran peso se si tratta di tartufi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Etto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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