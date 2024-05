La Soluzione ♚ Ogni auto ha la propria La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : TARGA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. TARGA

Significato della soluzione per: Ogni auto ha la propria La Targa Florio è stata la più antica corsa automobilistica di durata al mondo. Tra il 1955 ed il 1973 la gara ha fatto parte del Campionato mondiale FIA Sport Prototipi. Successivamente, per motivi di sicurezza — soprattutto a causa dell'elevato pericolo che correvano i piloti partecipanti, che nello sfrecciare sulle ardue strade delle Madonie, dovevano anche preoccuparsi di evitare di investire animali e il pubblico, in particolare i bambini —, nel 1978 è stata tramutata nel rally omonimo. Italiano: Sostantivo: targa f sing (pl.: targhe) . lastra di marmo o altro materiale, generalmente rettangolare, con iscrizioni o rilievi. lastra di metallo incisa e ornata che viene data in premio al primo classificato di una competizione. (automobilismo) lastra di metallo apposta sui veicoli recante un numero identificativo univoco per il riconoscimento a distanza del veicolo. . Voce verbale: targa .

Altre Definizioni con targa; ogni; auto; propria;