La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ogni undici indossa la propria' è 'Maglia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MAGLIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ogni undici indossa la propria" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ogni undici indossa la propria". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Maglia? Una maglia rappresenta il proprio stile e identità, proprio come un abito che si indossa con orgoglio. È un capo che si adatta a ogni occasione, lasciando trasparire personalità e gusto. Indossarla significa sentirsi a proprio agio e autentici, portando con sé un tocco di individualità. La maglia diventa un simbolo di appartenenza e di espressione di sé.

La soluzione associata alla definizione "Ogni undici indossa la propria" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ogni undici indossa la propria" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Maglia:

M Milano A Ancona G Genova L Livorno I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ogni undici indossa la propria" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

