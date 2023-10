Precede un numero d appartamento abbreviazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Precede un numero d appartamento abbreviazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : INT

Significato/Curiosita : Precede un numero d appartamento abbreviazione

Simbolo , un'abbreviazione del termine romano libra pondo, che si traduce come "libbra di peso". questa abbreviazione è stata stampata con un tipo di legatura... Cancro int – codice aeroportuale iata dell'aeroporto smith reynolds di winston-salem (stati uniti) int – codice iso 639-3 della lingua intha .int – dominio... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 9 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Precede un numero d appartamento abbreviazione : precede; numero; appartamento; abbreviazione; precede Tin-Tin; precede pro nobis; Se precede simile è una copia; È più drastico del dare la precede nza; precede nte il mezzogiorno; precede machine; precede magoga; Il suo numero indica le velocità supersoniche; Il suo numero indica le velocità supersoniche; Non poteva le sue numero se infedeltà; Il suo numero atomico è 79; Il quarto numero pari; Il numero sotto il quale si gela; Ha un numero nella legge; L appartamento con due sole stanze; Piccolo appartamento per uomini non sposati; appartamento sopra il cornicione; L appartamento di un noto film europeo del 2002; Un uso dell appartamento ; Il contratto d affitto con il quale si cedono ad altri alcuni vani d un appartamento ; Un appartamento in hotel; Un abbreviazione esplosiva; abbreviazione di logaritmo; L abbreviazione di caloria; Ha frequentato un politecnico abbreviazione ; abbreviazione da indirizzi; abbreviazione di illustre; Dativo abbreviazione ;

Cerca altre Definizioni