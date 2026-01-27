Prima del numero dell appartamento

Home / Soluzioni Cruciverba / Prima del numero dell appartamento

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Prima del numero dell appartamento' è 'Int'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INT

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Prima del numero dell appartamento" corrisponde a una soluzione formata da 3 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Prima del numero dell appartamento". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Prima del numero dell appartamento nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Int

Quando la definizione "Prima del numero dell appartamento" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Prima del numero dell appartamento" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 3 lettere della soluzione Int:

I Imola N Napoli T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Prima del numero dell appartamento" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Precede un numero d appartamento abbrLocalità valdostanaIstituto Nazionale TrasportiNumero dell appartamento abbreviazioneSi effettua prima dell esameSi spendevano a Madrid prima dell euroIl tempo musicale prima dell Andante moderatoSi spendevano prima dell euro