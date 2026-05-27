Lo irradia la stufa

Anna Gallo | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo irradia la stufa' è 'Calore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CALORE

Perchè la soluzione è Calore? Quando la stufa è accesa, diffonde un senso di calore nell’ambiente. Il calore avvolge la stanza, rendendo più confortevole ogni momento. È come un abbraccio caldo che si sente in ogni angolo, creando un’atmosfera piacevole e rassicurante. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Calore'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Lo irradia la stufa nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Calore

La definizione "Lo irradia la stufa" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Calore'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Lo irradia la stufa
  • Risposta: CALORE
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: C_____
  • Inizia con: C
  • Finisce con: E

Le 6 lettere della soluzione

C Como
A Ancona
L Livorno
O Otranto
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Calore' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo irradia la stufa". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Lo dà una stufa Lo venerano milioni di Asiatici Lo è un fiume che si getta in un fiume Si battezzano con lo spumante Lo è Paperino 

Altre definizioni collegate

Con irradia: Il punto da cui si irradia il terremoto 

Con stufa: L antenato della stufa 