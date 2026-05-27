Come dire stupefatto

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Come dire stupefatto' è 'Sorpreso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SORPRESO

Perchè la soluzione è Sorpreso? Quando qualcosa ci sorprende davvero, il nostro volto si apre in un'espressione di meraviglia e stupore. È un momento in cui tutto sembra più vivido, e l'emozione si legge negli occhi e nel sorriso spontaneo. Un senso di incredulità che ci colpisce all'improvviso. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Come dire stupefatto nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Sorpreso

La definizione "Come dire stupefatto" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sorpreso'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Come dire stupefatto

Come dire stupefatto Risposta: SORPRESO

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: S_______

S_______ Inizia con: S

S Finisce con: O

Le 8 lettere della soluzione

S Savona O Otranto R Roma P Padova R Roma E Empoli S Savona O Otranto

La soluzione 'Sorpreso' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Come dire stupefatto". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.