Come dire stupefatto
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SOLUZIONE: SORPRESO
Perchè la soluzione è Sorpreso? Quando qualcosa ci sorprende davvero, il nostro volto si apre in un'espressione di meraviglia e stupore. È un momento in cui tutto sembra più vivido, e l'emozione si legge negli occhi e nel sorriso spontaneo. Un senso di incredulità che ci colpisce all'improvviso. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Come dire stupefatto nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Sorpreso
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Come dire stupefatto
- Risposta: SORPRESO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: S_______
- Inizia con: S
- Finisce con: O
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Sorpreso' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Come dire stupefatto". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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Con stupefatto: Sbalordito stupefatto