Come dire disboscamento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come dire disboscamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : DEFORESTAZIONE

Significato/Curiosita : Come dire disboscamento

Presentato delle analisi che mostrerebbero come, su alcuni terreni sorvolati dagli aerei chimici, a loro dire sarebbero presenti delle sostanze velenose... Terreno per la coltivazione, si parla di deforestazione, con accezione negativa. un esempio di deforestazione è l'eradicazione illegale di alcune zone... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Come dire disboscamento : come; dire; disboscamento; come si svolge il rito; Un azienda come DHL e TNT; Bianchi come i veli delle spose; Un virtuoso come Yo-Yo Ma; Un uccello come il topino; Si dice per non ridire ; Howard: ha dire tto Apollo 13 e Il codice da Vinci; dire ad altri cosa si è sentito; Il Mineo che ha dire tto Rai News 24; Come dire scagnozzi;

Cerca altre Definizioni