Perché la soluzione è Retori? La parola retori si riferisce a coloro che praticano l'arte della retorica, ovvero l'abilità di parlare e scrivere in modo persuasivo e convincente. Queste figure sono storicamente associate all'insegnamento e alla comunicazione efficace, utilizzando tecniche linguistiche per influenzare il pubblico. In un contesto più ampio, i retori possono essere visti come maestri nel saper esprimere le proprie idee in modo eloquente e affascinante.

R Roma

E Empoli

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E I T O U L C I C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LEUCOCITI" LEUCOCITI

