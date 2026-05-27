Che determina vari effetti
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Che determina vari effetti' è 'Polivalente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: POLIVALENTE
Perchè la soluzione è Polivalente? Una parola polivalente può cambiare significato a seconda del contesto, determinando effetti diversi nelle frasi. La sua capacità di adattarsi rende il linguaggio più ricco e dinamico, permettendo di esprimere sfumature e idee multiple con una sola parola. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Che determina vari effetti nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Polivalente
La soluzione associata alla definizione "Che determina vari effetti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Polivalente'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Che determina vari effetti
- Risposta: POLIVALENTE
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Schema utile: P__________
- Inizia con: P
- Finisce con: E
Le 11 lettere della soluzione
La soluzione 'Polivalente' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Che determina vari effetti". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con determina: Pressione che determina uno spostamento
Con effetti: Si dice di evento imprevisto dagli effetti devastanti