Che determina vari effetti

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Che determina vari effetti' è 'Polivalente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POLIVALENTE

Perchè la soluzione è Polivalente? Una parola polivalente può cambiare significato a seconda del contesto, determinando effetti diversi nelle frasi. La sua capacità di adattarsi rende il linguaggio più ricco e dinamico, permettendo di esprimere sfumature e idee multiple con una sola parola. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Che determina vari effetti nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Polivalente

La soluzione associata alla definizione "Che determina vari effetti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Polivalente'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Che determina vari effetti

Che determina vari effetti Risposta: POLIVALENTE

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Schema utile: P__________

P__________ Inizia con: P

P Finisce con: E

Le 11 lettere della soluzione

P Padova O Otranto L Livorno I Imola V Venezia A Ancona L Livorno E Empoli N Napoli T Torino E Empoli

La soluzione 'Polivalente' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Che determina vari effetti". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.