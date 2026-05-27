Che determina vari effetti

Paola Cammarota | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Che determina vari effetti' è 'Polivalente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POLIVALENTE

Perchè la soluzione è Polivalente? Una parola polivalente può cambiare significato a seconda del contesto, determinando effetti diversi nelle frasi. La sua capacità di adattarsi rende il linguaggio più ricco e dinamico, permettendo di esprimere sfumature e idee multiple con una sola parola. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Che determina vari effetti nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Polivalente

La soluzione associata alla definizione "Che determina vari effetti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Polivalente'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Che determina vari effetti
  • Risposta: POLIVALENTE
  • Lunghezza: 11 lettere
  • Schema parole: 11
  • Schema utile: P__________
  • Inizia con: P
  • Finisce con: E

Le 11 lettere della soluzione

P Padova
O Otranto
L Livorno
I Imola
V Venezia
A Ancona
L Livorno
E Empoli
N Napoli
T Torino
E Empoli

La soluzione 'Polivalente' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Che determina vari effetti". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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Con effetti: Si dice di evento imprevisto dagli effetti devastanti 