La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Si dice di evento imprevisto dagli effetti devastanti' è 'Onda Anomala'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ONDA ANOMALA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si dice di evento imprevisto dagli effetti devastanti" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si dice di evento imprevisto dagli effetti devastanti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Onda Anomala? Un'onda anomala è un fenomeno naturale che si verifica improvvisamente e che può causare danni considerevoli. Si tratta di un'onda di grande potenza che si forma in modo inatteso, spesso durante tempeste o tsunami, e si muove con forza devastante attraverso il mare o lungo le coste. La sua imprevedibilità e la capacità di provocare distruzione immediata la rendono un evento temuto da chi vive in zone a rischio. La presenza di un'onda anomala rappresenta un pericolo reale e imprevedibile per le popolazioni costiere.

Per risolvere la definizione "Si dice di evento imprevisto dagli effetti devastanti", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si dice di evento imprevisto dagli effetti devastanti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Onda Anomala:

O Otranto N Napoli D Domodossola A Ancona A Ancona N Napoli O Otranto M Milano A Ancona L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si dice di evento imprevisto dagli effetti devastanti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

