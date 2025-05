È in casa nel capoluogo ligure nei cruciverba: la soluzione è Genoa

GENOA

Curiosità e Significato di "Genoa"

La parola Genoa è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Genoa.

La parola Genoa si riferisce sia alla città capoluogo della Liguria, situata in Italia, sia al famoso club calcistico locale, il Genoa Cricket and Football Club. La sua presenza in casa indica il legame forte tra la città e la squadra, riconosciuta a livello nazionale e internazionale.

Come si scrive la soluzione: Genoa

Hai davanti la definizione "È in casa nel capoluogo ligure" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

G Genova

E Empoli

N Napoli

O Otranto

A Ancona

