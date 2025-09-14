Un capoluogo di provincia ligure di ponente
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SOLUZIONE: SAVONA
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Perché la soluzione è Savona? Savona è un importante capoluogo di provincia situato nella regione Liguria di ponente. Questa città si distingue per la sua storia ricca e per il suo ruolo strategico nel panorama ligure, essendo un centro di attività commerciale e portuale. La sua posizione lungo il Mar Ligure le conferisce un paesaggio affascinante e un clima mite, che attirano turisti e residenti. Savona continua a essere un punto di riferimento per la cultura e l’economia della zona.
Un capoluogo di provincia ligure di ponente nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Savona
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un capoluogo di provincia ligure di ponente
- Risposta: SAVONA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: S_____
- Inizia con: S
- Finisce con: A
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Savona' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un capoluogo di provincia ligure di ponente". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: È in casa nel capoluogo ligure Nato in un capoluogo di provincia del Molise Varietà di oliva tipica del Ponente ligure Provincia del sud della Cina con capoluogo Kunming Nativo di un capoluogo di provincia lombardo
Altre definizioni collegate
Con capoluogo: Il capoluogo situato al centro della Sicilia
Con provincia: La provincia con Amalfi
Con ligure: Classico primo piatto ligure