Un capoluogo di provincia ligure di ponente

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un capoluogo di provincia ligure di ponente' è 'Savona'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SAVONA

La risposta Savona è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Savona? Savona è un importante capoluogo di provincia situato nella regione Liguria di ponente. Questa città si distingue per la sua storia ricca e per il suo ruolo strategico nel panorama ligure, essendo un centro di attività commerciale e portuale. La sua posizione lungo il Mar Ligure le conferisce un paesaggio affascinante e un clima mite, che attirano turisti e residenti. Savona continua a essere un punto di riferimento per la cultura e l’economia della zona.

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Un capoluogo di provincia ligure di ponente nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Savona

Per risolvere la definizione "Un capoluogo di provincia ligure di ponente", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Savona'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un capoluogo di provincia ligure di ponente

Un capoluogo di provincia ligure di ponente Risposta: SAVONA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: S_____

S_____ Inizia con: S

S Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

S Savona A Ancona V Venezia O Otranto N Napoli A Ancona

La soluzione 'Savona' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un capoluogo di provincia ligure di ponente". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.