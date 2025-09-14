Un capoluogo di provincia ligure di ponente

Anna Spiotta | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un capoluogo di provincia ligure di ponente' è 'Savona'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SAVONA

La risposta Savona è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Savona? Savona è un importante capoluogo di provincia situato nella regione Liguria di ponente. Questa città si distingue per la sua storia ricca e per il suo ruolo strategico nel panorama ligure, essendo un centro di attività commerciale e portuale. La sua posizione lungo il Mar Ligure le conferisce un paesaggio affascinante e un clima mite, che attirano turisti e residenti. Savona continua a essere un punto di riferimento per la cultura e l’economia della zona.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Savona'

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Un capoluogo di provincia ligure di ponente nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Savona

Per risolvere la definizione "Un capoluogo di provincia ligure di ponente", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Savona'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un capoluogo di provincia ligure di ponente
  • Risposta: SAVONA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: S_____
  • Inizia con: S
  • Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

S Savona
A Ancona
V Venezia
O Otranto
N Napoli
A Ancona

La soluzione 'Savona' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un capoluogo di provincia ligure di ponente". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: È in casa nel capoluogo ligure Nato in un capoluogo di provincia del Molise Varietà di oliva tipica del Ponente ligure Provincia del sud della Cina con capoluogo Kunming Nativo di un capoluogo di provincia lombardo 

Altre definizioni collegate

Con capoluogo: Il capoluogo situato al centro della Sicilia 

Con provincia: La provincia con Amalfi 

Con ligure: Classico primo piatto ligure 