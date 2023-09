Città calabra ricordata per la mollezza dei suoi abitanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città calabra ricordata per la mollezza dei suoi abitanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SIBARI

Significato/Curiosita : Citta calabra ricordata per la mollezza dei suoi abitanti

Fu dicone, atleta originario di caulonia ma abitante di siracusa in quanto in quel tempo, la polis calabra era stata annessa alla polis aretusea, e quindi... La piana di sibari, la più grande della calabria. sibari ha una forte propensione al turismo (ai laghi di sibari e alla marina di sibari vi sono vari... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

