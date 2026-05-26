Il ragazzo goffo ma molto tecnologico
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il ragazzo goffo ma molto tecnologico' è 'Nerd'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: NERD
Perchè la soluzione è Nerd? Un ragazzo che combina imbarazzi con passione per la tecnologia, sempre curioso di scoprire come funzionano i dispositivi. La sua energia si traduce in invenzioni e tentativi, anche se spesso inciampa, ma non si arrende mai di fronte alle sfide digitali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il ragazzo goffo ma molto tecnologico nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Nerd
La soluzione associata alla definizione "Il ragazzo goffo ma molto tecnologico" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Nerd'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il ragazzo goffo ma molto tecnologico
- Risposta: NERD
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: N___
- Inizia con: N
- Finisce con: D
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Nerd' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il ragazzo goffo ma molto tecnologico". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Si dice di un ragazzino goffo ma molto tecnologico Si dice di un ragazzo goffo ma abile al computer Si dice di un ragazzo molto discolo Si dice di ragazzo molto discolo In gergo emiliano un ragazzo molto giovane
Altre definizioni collegate
Con ragazzo: Ragazzo agitato non molto rispettoso
Con goffo: Così si definisce il ragazzino goffo ma abile al PC
Con molto: Sommosse non molto chiare