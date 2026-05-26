Il ragazzo goffo ma molto tecnologico

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il ragazzo goffo ma molto tecnologico' è 'Nerd'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NERD

Perchè la soluzione è Nerd? Un ragazzo che combina imbarazzi con passione per la tecnologia, sempre curioso di scoprire come funzionano i dispositivi. La sua energia si traduce in invenzioni e tentativi, anche se spesso inciampa, ma non si arrende mai di fronte alle sfide digitali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il ragazzo goffo ma molto tecnologico nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Nerd

La soluzione associata alla definizione "Il ragazzo goffo ma molto tecnologico" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Nerd'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il ragazzo goffo ma molto tecnologico

Il ragazzo goffo ma molto tecnologico Risposta: NERD

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: N___

N___ Inizia con: N

N Finisce con: D

Le 4 lettere della soluzione

N Napoli E Empoli R Roma D Domodossola

La soluzione 'Nerd' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il ragazzo goffo ma molto tecnologico". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.