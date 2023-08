In gergo emiliano un ragazzo molto giovane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In gergo emiliano un ragazzo molto giovane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SBARBINO

Significato/Curiosita : In gergo emiliano un ragazzo molto giovane

Ricorre anche saltuariamente il termine neoromanesco, usato per indicare un gergo parlato nelle periferie romane che «si allontana notevolmente dalla parlata... Attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. fagioli/mi piaccion le sbarbine è il secondo singolo degli skiantos, pubblicato nel 1980. nelle intenzioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 13 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : In gergo emiliano un ragazzo molto giovane : gergo; emiliano; ragazzo; molto; giovane; Lettore nel gergo multimediale; Il gergo dello slum; Accordo illecito in gergo sportivo; Denaro nel gergo ligure; In gergo giuridico sono vilipendi; Un emiliano famoso rivoluzionario messicano; La più alta vetta dell Appennino tosco-emiliano ; Primo piatto emiliano ; Fiume ligure ed emiliano che nasce nel Monte Prelà; Un pan dolce natalizio emiliano ; Si dice di un ragazzo molto discolo; Da ragazzo è stato principe; ragazzo che lavora in bottega; Il ragazzo cantato da Patty Pravo; Grazioso ragazzo ; molto poco spaziosi; Detto a voce molto alta; Comune serpente innocuo molto simile alla biscia; Ambienti domestici molto ampi; molto con un sinonimo; L Harry giovane mago; giovane attrice agli esordi; Il più giovane cavallo da corsa; La giovane personificazione della Repubblica francese; Il giovane Hans che dipinse Gli Ambasciatori;

Cerca altre Definizioni