La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Nelson : si batté contro l apartheid' è 'Mandela'.

MANDELA

Curiosità e Significato di "Mandela"

La soluzione Mandela di 7 lettere

Nelson Mandela è stato un attivista sudafricano e leader anti-apartheid, noto per la sua lotta contro la discriminazione razziale in Sudafrica. Dopo 27 anni di prigionia, divenne il primo presidente nero del paese, simbolo di riconciliazione e giustizia sociale. La sua vita è un'ispirazione per la lotta per i diritti umani.

Come si scrive la soluzione: Mandela

Hai trovato la definizione "Nelson : si batté contro l apartheid" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta

M Milano

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

E Empoli

L Livorno

A Ancona

