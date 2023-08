C è chi lo mette sotto la giacca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è chi lo mette sotto la giacca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : GILET

Significato/Curiosita : C e chi lo mette sotto la giacca

Collegiali ricevono le pagelle di metà corso, e solo chi ha ottenuto una media sufficiente, indosserà la "giacca rossa" e potrà andare avanti. ^ eventi particolari:... Necessarie o quelle presenti sono insufficienti. commento: fonti che il gilet sia solo quello senza abbottonatura puoi migliorare questa voce aggiungendo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : C è chi lo mette sotto la giacca : mette; sotto; giacca; Lo smaltisce chi si mette a dieta; Sopprimere la vocale mette ndo l apostrofo; Lo emette il campanellino; mette i doni nelle calze; Dispositivo che emette raggi particolari; Ogni nipotino ne vorrebbe quattro ma non sono i doni sotto l albero di Natale; Dorme sotto i ponti della Senna; Si mettono sotto aceto; Il casotto sul ponte del bastimento; Si ammucchiano sotto i pini; Con l acca fan la giacca ; Completo femminile con giacca e gonna o pantaloni; giacca di lana tipica dei college inglesi ing; Si appunta sulla giacca ; Una giacca di lana;

Cerca altre Definizioni