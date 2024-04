La Soluzione ♚ Cani da ferma dal pelo folto e ispido

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SPINONI

Curiosità su Cani da ferma dal pelo folto e ispido: L'esposizione diretta al sole sarebbe da evitare, in quanto il folto mantello, sia a pelo lungo che corto, è progettato per resistere alle gelate invernali, ma non... Lo spinone italiano è una razza canina di origine italiana.

