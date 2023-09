I gagà del Settecento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I gagà del Settecento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CICISBEI - DAMERINI

Significato/Curiosita : I gaga del settecento

Primo settecento, per poi intensificarsi con l'arrivo di missionari e mercanti britannici negli anni trenta dell'ottocento. verso la fine del secolo... Analisi compiuta da r. bizzocchi nel capitolo "una geopolitica dei cicisbei" in cicisbei, morale privata... cit. in bibl. pag. 160 e seg. le uniche eccezioni...