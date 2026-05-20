Antica città della Giudea

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Antica città della Giudea' è 'Arimatea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARIMATEA

La risposta Arimatea è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Arimatea? Arimatea è un'antica città situata nella regione della Giudea, famosa per il suo ruolo storico e religioso. La sua importanza deriva dal fatto che si trova nelle vicinanze di luoghi di grande rilevanza biblica e archeologica. La città è menzionata nei testi antichi come un centro abitato che ha conservato testimonianze delle civiltà passate. La sua posizione strategica e il patrimonio culturale contribuiscono a mantenere vivo l'interesse verso questa località, che continua a suscitare curiosità e studi.

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Antica città della Giudea nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Arimatea

La definizione "Antica città della Giudea" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Arimatea'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Antica città della Giudea

Antica città della Giudea Risposta: ARIMATEA

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: A_______

A_______ Inizia con: A

A Finisce con: A

Le 8 lettere della soluzione

A Ancona R Roma I Imola M Milano A Ancona T Torino E Empoli A Ancona

La soluzione 'Arimatea' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Antica città della Giudea". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.