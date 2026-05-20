Antica città della Giudea

Vito Manzione | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Antica città della Giudea' è 'Arimatea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARIMATEA

La risposta Arimatea è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Arimatea? Arimatea è un'antica città situata nella regione della Giudea, famosa per il suo ruolo storico e religioso. La sua importanza deriva dal fatto che si trova nelle vicinanze di luoghi di grande rilevanza biblica e archeologica. La città è menzionata nei testi antichi come un centro abitato che ha conservato testimonianze delle civiltà passate. La sua posizione strategica e il patrimonio culturale contribuiscono a mantenere vivo l'interesse verso questa località, che continua a suscitare curiosità e studi.

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Antica città della Giudea nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Arimatea

La definizione "Antica città della Giudea" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Arimatea'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Antica città della Giudea
  • Risposta: ARIMATEA
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: A_______
  • Inizia con: A
  • Finisce con: A

Le 8 lettere della soluzione

A Ancona
R Roma
I Imola
M Milano
A Ancona
T Torino
E Empoli
A Ancona

La soluzione 'Arimatea' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Antica città della Giudea". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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