Antica città della Giudea
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Antica città della Giudea' è 'Arimatea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ARIMATEA
La risposta Arimatea è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Arimatea? Arimatea è un'antica città situata nella regione della Giudea, famosa per il suo ruolo storico e religioso. La sua importanza deriva dal fatto che si trova nelle vicinanze di luoghi di grande rilevanza biblica e archeologica. La città è menzionata nei testi antichi come un centro abitato che ha conservato testimonianze delle civiltà passate. La sua posizione strategica e il patrimonio culturale contribuiscono a mantenere vivo l'interesse verso questa località, che continua a suscitare curiosità e studi.
Antica città della Giudea nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Arimatea
La definizione "Antica città della Giudea" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Arimatea'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Antica città della Giudea
- Risposta: ARIMATEA
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: A_______
- Inizia con: A
- Finisce con: A
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Arimatea' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Antica città della Giudea". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Antica città dell Argolide Antica città sumerica Antica città greca della Focide Antica città etrusca a nord di Montalto di Castro Antica città sul Tigri
Altre definizioni collegate
Con antica: L antica arma nello stemma di Trieste
Con città: La città con la famosa Piazza del Campo
Con giudea: Il re della Giudea che ordinò la strage degli Innocenti