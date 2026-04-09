Sono famosi i trenta di Atene

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sono famosi i trenta di Atene' è 'Tiranni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TIRANNI

Perché la soluzione è Tiranni? I tiranni sono figure storiche che sono rimaste impresse nella memoria collettiva per aver detenuto il potere in modo autoritario e spesso oppressivo. La loro fama deriva dalle loro azioni, che spesso hanno lasciato un segno indelebile nel tempo, influenzando la storia politica e sociale delle città in cui hanno governato. La loro presenza ha suscitato paura e rispetto, diventando simboli di potere assoluto e di regimi spesso caratterizzati da repressione e controllo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sono famosi i trenta di Atene". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Sono famosi i trenta di Atene nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Tiranni

La definizione "Sono famosi i trenta di Atene" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sono famosi i trenta di Atene" conferma che la soluzione 'Tiranni' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Tiranni

T Torino I Imola R Roma A Ancona N Napoli N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sono famosi i trenta di Atene" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tiranni' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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