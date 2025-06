Il portico ornato di pitture dell antica agorà di Atene nei cruciverba: la soluzione è Pecile

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il portico ornato di pitture dell antica agorà di Atene' è 'Pecile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PECILE

Curiosità e Significato di "Pecile"

Vuoi sapere di più su Pecile? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Pecile.

Perché la soluzione è Pecile? Il pecile era un portico dell'antica agorà di Atene, famoso per i suoi affreschi che rappresentavano scene mitologiche e storiche. Questo luogo non solo serviva come spazio di incontro e discussione per i cittadini ateniesi, ma era anche un esempio di come l'arte potesse trasformare un semplice ambiente pubblico in un'esperienza visiva e culturale straordinaria. Oggi, il pecile è un simbolo dell'importanza della bellezza e della cultura nella vita sociale dell'antica Grecia.

Come si scrive la soluzione Pecile

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il portico ornato di pitture dell antica agorà di Atene", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

E Empoli

C Como

I Imola

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O I E N V R S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INVERSO" INVERSO

