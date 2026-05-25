Il rampante romanzo di Italo Calvino

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il rampante romanzo di Italo Calvino' è 'Barone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BARONE

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Perché la soluzione è Barone? Il rampante romanzo di Italo Calvino si distingue per la sua narrazione vivace e immaginativa. La storia si snoda attraverso personaggi e ambientazioni che sembrano sfidare le convenzioni, creando un mondo ricco di sorprese. La scrittura di Calvino rende ogni pagina un viaggio tra fantasia e realtà, lasciando il lettore immerso in un universo unico. La sua capacità di mescolare realtà e invenzione rende questa opera indimenticabile.

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Il rampante romanzo di Italo Calvino nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Barone

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il rampante romanzo di Italo Calvino" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Barone'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il rampante romanzo di Italo Calvino

Il rampante romanzo di Italo Calvino Risposta: BARONE

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: B_____

B_____ Inizia con: B

B Finisce con: E

Le 6 lettere della soluzione

B Bologna A Ancona R Roma O Otranto N Napoli E Empoli

La soluzione 'Barone' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il rampante romanzo di Italo Calvino". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.