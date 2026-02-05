Martin: recitò spesso con Jerry Lewis

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Martin: recitò spesso con Jerry Lewis' è 'Dean'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Martin: recitò spesso con Jerry Lewis" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Martin: recitò spesso con Jerry Lewis". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Dean? Dean è un attore noto per aver collaborato frequentemente con Jerry Lewis in numerosi spettacoli e film. La loro sintonia sul palco ha contribuito a creare momenti indimenticabili di comicità. La presenza di Dean nelle performance con Lewis ha lasciato un segno duraturo nel mondo dello spettacolo. La loro partnership ha influenzato generazioni di artisti e appassionati di comicità.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Martin: recitò spesso con Jerry Lewis" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Martin: recitò spesso con Jerry Lewis" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Dean:

D Domodossola E Empoli A Ancona N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Martin: recitò spesso con Jerry Lewis" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

