Li miscelano i pittori

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Li miscelano i pittori' è 'Colori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COLORI

La risposta Colori è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Colori? I colori sono le sfumature che i pittori mescolano per creare opere d'arte uniche e vibranti. Attraverso questa combinazione, i colori assumono molteplici tonalità e intensità, dando vita a quadri ricchi di emozioni e profondità. La capacità di mixarli con maestria permette agli artisti di esprimere sensazioni e atmosfere diverse, rendendo ogni dipinto un'espressione personale e originale. La relazione tra i colori e la loro mescolanza è fondamentale nel processo creativo.

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Li miscelano i pittori nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Colori

Se la definizione "Li miscelano i pittori" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Colori'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Li miscelano i pittori

Li miscelano i pittori Risposta: COLORI

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: C_____

C_____ Inizia con: C

C Finisce con: I

Le 6 lettere della soluzione

C Como O Otranto L Livorno O Otranto R Roma I Imola

La soluzione 'Colori' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Li miscelano i pittori". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.