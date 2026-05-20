Li miscelano i pittori
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SOLUZIONE: COLORI
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Perché la soluzione è Colori? I colori sono le sfumature che i pittori mescolano per creare opere d'arte uniche e vibranti. Attraverso questa combinazione, i colori assumono molteplici tonalità e intensità, dando vita a quadri ricchi di emozioni e profondità. La capacità di mixarli con maestria permette agli artisti di esprimere sensazioni e atmosfere diverse, rendendo ogni dipinto un'espressione personale e originale. La relazione tra i colori e la loro mescolanza è fondamentale nel processo creativo.
Li miscelano i pittori nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Colori
Se la definizione "Li miscelano i pittori" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Colori'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Li miscelano i pittori
- Risposta: COLORI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: C_____
- Inizia con: C
- Finisce con: I
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Colori' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Li miscelano i pittori". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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