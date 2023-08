Una famiglia di pittori di origine fiamminga del 700 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una famiglia di pittori di origine fiamminga del 700. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VAN LOO

Significato/Curiosita : Una famiglia di pittori di origine fiamminga del 700

Molti di questi animali furono immortalati da diversi pittori nelle sale dei loro palazzi (tra queste la sala dei cavalli in palazzo te). la famiglia fu... Jacob van loo (sluis, 1614 – parigi, 26 novembre 1670) è stato un pittore olandese del secolo d'oro, attivo principalmente ad amsterdam e, dopo il 1660... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 agosto 2023

