In inglese è detto blueberry

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'In inglese è detto blueberry' è 'Mirtillo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MIRTILLO

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Perché la soluzione è Mirtillo? Il mirtillo, conosciuto anche come blueberry in inglese, è un frutto piccolo e rotondo, di colore blu intenso o nero-bluastro. Cresce prevalentemente in zone temperate e si presenta con una polpa dolce e leggermente acidula, ricca di antiossidanti e vitamine. La sua forma compatta lo rende facilmente riconoscibile tra altri frutti simili. Viene spesso utilizzato in dolci, marmellate e come snack salutare. La sua presenza nelle diete è molto apprezzata per i benefici che apporta alla salute.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "In inglese è detto blueberry". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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In inglese è detto blueberry nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Mirtillo

Questa pagina è dedicata alla definizione "In inglese è detto blueberry" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "In inglese è detto blueberry" conferma che la soluzione 'Mirtillo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Mirtillo

M Milano I Imola R Roma T Torino I Imola L Livorno L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "In inglese è detto blueberry" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Mirtillo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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