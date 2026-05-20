Se è inglese allora stringe

Sara Verdi | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Se è inglese allora stringe' è 'Chiave'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CHIAVE

La risposta Chiave è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Chiave? Quando si parla di un elemento che permette di aprire o chiudere qualcosa, si fa riferimento a una chiave. La sua funzione principale è quella di garantire la sicurezza di un oggetto o di un luogo, offrendo accesso solo a chi possiede lo strumento appropriato. La chiave viene spesso associata a un concetto di protezione e di riservatezza, poiché consente di controllare chi può entrare o utilizzare determinati spazi o beni. La sua presenza è fondamentale in molte situazioni quotidiane.

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Se è inglese allora stringe nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Chiave

Per risolvere la definizione "Se è inglese allora stringe", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Chiave'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Se è inglese allora stringe
  • Risposta: CHIAVE
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: C_____
  • Inizia con: C
  • Finisce con: E

Le 6 lettere della soluzione

C Como
H Hotel
I Imola
A Ancona
V Venezia
E Empoli

La soluzione 'Chiave' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Se è inglese allora stringe". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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Con allora: Se ha le maniglie, allora non corre 

Con stringe: Lo stringe chi troppo vuole 