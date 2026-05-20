Se è inglese allora stringe
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Se è inglese allora stringe' è 'Chiave'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CHIAVE
La risposta Chiave è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Chiave? Quando si parla di un elemento che permette di aprire o chiudere qualcosa, si fa riferimento a una chiave. La sua funzione principale è quella di garantire la sicurezza di un oggetto o di un luogo, offrendo accesso solo a chi possiede lo strumento appropriato. La chiave viene spesso associata a un concetto di protezione e di riservatezza, poiché consente di controllare chi può entrare o utilizzare determinati spazi o beni. La sua presenza è fondamentale in molte situazioni quotidiane.
Se è inglese allora stringe nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Chiave
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Se è inglese allora stringe
- Risposta: CHIAVE
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: C_____
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Chiave' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Se è inglese allora stringe". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con inglese: Una scuderia inglese di F.1
Con allora: Se ha le maniglie, allora non corre
Con stringe: Lo stringe chi troppo vuole