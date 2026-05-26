Computer tascabile con le stesse funzioni di un taccuino

Anna Spiotta | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Computer tascabile con le stesse funzioni di un taccuino' è 'Agenda Elettronica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AGENDA ELETTRONICA

Perchè la soluzione è Agenda Elettronica? Un'agenda elettronica è un piccolo dispositivo portatile che permette di annotare appuntamenti, promemoria e note, come un taccuino digitale. Facile da portare ovunque, aiuta a organizzare le giornate senza perdere nessuna informazione importante. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Agenda Elettronica'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Computer tascabile con le stesse funzioni di un taccuino nei cruciverba: la soluzione di 17 lettere è Agenda Elettronica

In presenza della definizione "Computer tascabile con le stesse funzioni di un taccuino", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Agenda Elettronica'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Computer tascabile con le stesse funzioni di un taccuino
  • Risposta: AGENDA ELETTRONICA
  • Lunghezza: 17 lettere
  • Schema parole: 6-11
  • Schema utile: A_____ ___________
  • Inizia con: A
  • Finisce con: A

Le 17 lettere della soluzione

A Ancona
G Genova
E Empoli
N Napoli
D Domodossola
A Ancona
 
E Empoli
L Livorno
E Empoli
T Torino
T Torino
R Roma
O Otranto
N Napoli
I Imola
C Como
A Ancona

La soluzione 'Agenda Elettronica' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Computer tascabile con le stesse funzioni di un taccuino". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Ripristino delle condizioni iniziali del computer Il computer e la loro banca Taccuino In alto a sinistra nella tastiera del computer Si dice di un ragazzo goffo ma abile al computer 

Altre definizioni collegate

Con computer: Il tasto del computer che si usa per andare a capo 

Con tascabile: Nei libri è pratico quello tascabile 

Con stesse: È propria di chi fa sempre le stesse cose 