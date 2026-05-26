Computer tascabile con le stesse funzioni di un taccuino

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La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Computer tascabile con le stesse funzioni di un taccuino' è 'Agenda Elettronica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AGENDA ELETTRONICA

Perchè la soluzione è Agenda Elettronica? Un'agenda elettronica è un piccolo dispositivo portatile che permette di annotare appuntamenti, promemoria e note, come un taccuino digitale. Facile da portare ovunque, aiuta a organizzare le giornate senza perdere nessuna informazione importante. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Computer tascabile con le stesse funzioni di un taccuino nei cruciverba: la soluzione di 17 lettere è Agenda Elettronica

In presenza della definizione "Computer tascabile con le stesse funzioni di un taccuino", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Agenda Elettronica'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Computer tascabile con le stesse funzioni di un taccuino

Computer tascabile con le stesse funzioni di un taccuino Risposta: AGENDA ELETTRONICA

Lunghezza: 17 lettere

17 lettere Schema parole: 6-11

6-11 Schema utile: A_____ ___________

A_____ ___________ Inizia con: A

A Finisce con: A

Le 17 lettere della soluzione

A Ancona G Genova E Empoli N Napoli D Domodossola A Ancona E Empoli L Livorno E Empoli T Torino T Torino R Roma O Otranto N Napoli I Imola C Como A Ancona

La soluzione 'Agenda Elettronica' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Computer tascabile con le stesse funzioni di un taccuino". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.