Computer tascabile con le stesse funzioni di un taccuino
La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Computer tascabile con le stesse funzioni di un taccuino' è 'Agenda Elettronica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: AGENDA ELETTRONICA
Perchè la soluzione è Agenda Elettronica? Un'agenda elettronica è un piccolo dispositivo portatile che permette di annotare appuntamenti, promemoria e note, come un taccuino digitale. Facile da portare ovunque, aiuta a organizzare le giornate senza perdere nessuna informazione importante. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Computer tascabile con le stesse funzioni di un taccuino nei cruciverba: la soluzione di 17 lettere è Agenda Elettronica
In presenza della definizione "Computer tascabile con le stesse funzioni di un taccuino", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Agenda Elettronica'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Computer tascabile con le stesse funzioni di un taccuino
- Risposta: AGENDA ELETTRONICA
- Lunghezza: 17 lettere
- Schema parole: 6-11
- Schema utile: A_____ ___________
- Inizia con: A
- Finisce con: A
Le 17 lettere della soluzione
La soluzione 'Agenda Elettronica' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Computer tascabile con le stesse funzioni di un taccuino". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con computer: Il tasto del computer che si usa per andare a capo
Con tascabile: Nei libri è pratico quello tascabile
Con stesse: È propria di chi fa sempre le stesse cose