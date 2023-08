In alto a sinistra nella tastiera del computer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In alto a sinistra nella tastiera del computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ESC

Significato/Curiosita : In alto a sinistra nella tastiera del computer

(hacker), come l'homebrew computer club, la cui prima riunione si tenne a palo alto, in california, nel marzo 1975. due dei membri del club erano fermamente... Le voci che iniziano con o contengono il titolo. eurovision song contest (esc) – festival musicale internazionale nato nel 1956 a lugano e organizzato... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : In alto a sinistra nella tastiera del computer : alto; sinistra; nella; tastiera; computer; Un apparecchio per riprese dall alto ; In alto Adige e nelle Marche; Perdere smalto e freschezza; Strumento che può essere alto tenore o soprano; È il monte più alto della Terra; Era un partito di sinistra ; La fiancata sinistra dei bastimenti; Li attendono i sinistra ti; In fondo a sinistra ; Andare a sinistra ; Non affondano nella sabbia; nella scodella e nella terrina; Tonnella ta Stazza Netta; nella metrica il taglio in due di una parola; Il gigantesco affresco di Michelangelo nella cappella Paolina in Vaticano; Musica dal vivo eseguita alla tastiera nei locali; Il Ctrl sulla tastiera del computer ing; Esperto alla tastiera ; Strumento musicale a tastiera ; Comporre su una tastiera ; Si collega al computer ; Il supercomputer di 2001: Odissea nello spazio; Un top per i computer ; Azienda di Pechino che produce computer e tablet; Si dice di un ragazzo goffo ma abile al computer ;

Cerca altre Definizioni